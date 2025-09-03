Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estafa piramidal de las pensiones

Los trabajadores actuales están cotizando para una pensión que no cobrarán. Los que recibimos el pago mensual del Tesoro Público deberíamos empezar a tentarnos la ropa.

Ernesto Medina Rincón

Jaén

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:27

Sucederá. Indefectiblemente. Con la misma precisión criminal con la que los incendios forestales arrasan España cada verano sin que, una vez las lluvias otoñales arrastren ... los rescoldos de los bosques calcinados y las ascuas del debate político busquen otro combustible, se hayan tomado las medidas previsoras para impedir o, al menos, amortiguar la catástrofe. Es un lugar común de los economistas de cualquier adscripción ideológica. También lo intuyen los afectados. Mas no deja de ser un susurro en las sombras de la gestión pública que a nadie le interesar airear. Cuando haya estallado la bomba de las pensiones, el régimen político se resquebrajará sin posibilidad de retorno ante la envergadura de la crisis social subsiguiente. Lamentaremos la situación precaria de miles de jubilados, con el añadido de que, dada la temporalidad y bajos sueldos del mercado laboral entre los jóvenes, los padres surten la caja de resistencia de sus vástagos para afrontar la adquisición de una vivienda o su emancipación.

Espacios grises

