Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los olivos suicidas

Charo

Otros nombres propios femeninos también han sufrido esta historia universal de la infamia léxica.

Ernesto Medina Rincón

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 21:33

Comenta

La prevalencia peyorativa la tenía María. ¡Qué lejos aquello del Dulce Nombre de María! Cuando se trataba de menospreciar a las mujeres, o a quien ... se apartaba de la regla, se recurría a la hipocorística -formas diminutivas o familiares de un nombre-. Los ejemplos son tan múltiples como sangrantes. Citaremos las definiciones de la RAE, que lejos de ser machista, se limita a recoger los significados de cada vocablo. Maruja, «mujer que se dedica solo a las tareas domésticas; suele asociarse al chismorreo». Maripuri. Maricón y marica, que no necesitan explicación. Marimacho. Mariliendre, mujer que frecuenta la amistad de hombres homosexuales. Incluso para mencionar tiempos remotos presta sus servicios la buena de María Castaña. Aunque no existe certeza histórica parece que fue una heroína gallega del siglo XIV que encabezó una revuelta para protestar por el exceso de tributos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  8. 8 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  9. 9 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  10. 10 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Charo

Charo