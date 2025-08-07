Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los Olivos Suicidas

Licenciado en Filología Clásica

Conservo el sentido común imprescindible para no tirarme pegotes, consciente de que en los tiempos cibernéticos que corren me pillan antes que al caballo del malo

Ernesto Medina

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:20

Creo. Del todo seguro no estoy. Porque si los sueños afloran los miedos de la vida real, envidio los padecimientos de una geisha por arrozal - ... maestro Umbral dixit-. Violeta se ríe de mis temores. Que no me preocupe. Esas pesadillas recurrentes de que me falta alguna asignatura para acabar la carrera son el pan nuestro de cada día. Me ha remitido a la lectura de algunos artículos científicos para que me tranquilice. Ha conseguido lo contrario. El primero afirmaba que estas pesadillas denotan ansiedad, sensación de no estar preparado y temor al fracaso. Cuando le hube comentado, entristecido, que pasaba de interpretar mi mundo onírico, me instó a seguir leyendo. Por ejemplo, al neurocientífico cognitivo finlandés Antti Revonsuo quien sostiene que estos sueños actúan como un simulador de realidad virtual para prepararnos ante situaciones difíciles.

