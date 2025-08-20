Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los Olivos Suicidas

Arde España

La incompetencia de nuestros desgobernantes es criminal. Los jueces deberían actuar de oficio bajo la acusación de negligencia culposa, e incluso dolosa.

Ernesto Medina

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:10

En mi casa nunca nos creímos que mi padre estuviera en el Auditórium viendo una película de Mary Pickford la noche que empezó la Guerra ... Civil. «Con cuatro años y la que estaba cayendo te iban a dejar en el cine con tus hermanos mayores» –argumentaba mi madre–. Sin embargo, era un dogma de fe familiar que había sido partícipe de la plantación de pinos en el cerro de Santa Catalina a principios de los años cincuenta. Se lo recordaba a mi madre cada vez que me subían por la Carretera de Circunvalación en carrito de bebé a mí, tierno infante, para que esos aires salutíferos coadyuvasen en la cura de la tosferina. «Esto era un secarral. Y menudo calor desprendía la roca las noches de verano. No te puedes hacer una idea». Mi madre le respondía que se hacía perfectamente la idea porque ella era más de Jaén que él.

