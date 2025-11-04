La pobreza en España: tristeza y vergüenza

La lectura del informe que nos ofrece la 'Red Europea de Lucha contra la Pobreza' ocasiona tristeza y vergüenza. A continuación indico algunas de sus ... datos:

-12,5 millones de personas en España todavía siguen en riesgo de pobreza.

-El 20% más rico de la población en la Comunidad de Madrid gana cinco veces más que el más pobre.

-Más de cuatro millones de personas –el 8,4% de la población lo que supone ocho de cada cien personas– viven con menos de 644 euros al mes.

-El 25,8% de la población en España, es decir, 12,5 millones de personas, todavía siguen en riesgo de pobreza. Los datos muestran una ligera mejoría en relación con el año anterior –200.000 personas menos–, sin embargo, esta mejora no ha servido para reducir la desigualdad en las regiones con mejores datos.

-La pobreza infantil roza el 30% en España.

-Andalucía sigue a la cola y tiene la tasa de pobreza y exclusión social más elevada del país.

Otras desigualdades

El mapa de la pobreza en España muestra grandes desigualdades, no solo entre el norte y el sur, también en el interior de las regiones con mejores datos como País Vasco, Navarra o Baleares, donde alcanza a menos personas es muy intensa: más del 45% de las personas en riesgo de pobreza en esos territorios viven con menos de 644 euros al mes.

-La pobreza es «una decisión política, no un accidente meteorológico». «Nuestras políticas de protección social son ineficientes» –Presidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza–.

-La pobreza, incluso en las regiones más prósperas de España, afecta a casi la mitad de la población y ni el aumento del PIB o la creación de empleo consiguen mejorar las cifras.

-Las tres comunidades con mayor proporción de población en pobreza, con las tasas más elevadas son Andalucía (29,1%), Extremadura (27,5%) y Castilla-La Mancha (27,4%). Por otro lado, Euskadi, Illes Balears y Catalunya registran las tasas más bajas con un 9,4%, 11,3% y 12,9%, respectivamente.

Consecuencias de la pobreza

Las consecuencias de la pobreza incluyen problemas de salud física y mental, como malnutrición y enfermedades crónicas, debido a la falta de acceso a atención médica y a condiciones de vida deficientes. Además, la pobreza genera exclusión social, limita las oportunidades educativas y laborales, dificulta el desarrollo infantil y aumenta la desigualdad. También puede dar lugar a una mayor inseguridad y a tensiones políticas y sociales.

La macroeconomía y la vida real

Estos datos contrastan con el crecimiento macroeconómico que viene experimentando el país en los últimos años. Los autores del estudio subrayan que la mejoría de estos datos es incapaz de revertir «de forma efectiva en la calidad de vida» de la gente. Critican que no se fomente la inversión social ni el papel protector del Estado con más políticas que refuercen la cohesión social y territorial.

La vivienda, un factor clave en el empobrecimiento

El precio de la vivienda, el acceso a un techo, se ha convertido en un desafío económico cada vez mayor que complica la estabilidad de muchas familias y obstaculiza su progreso económico y social.

La crisis habitacional se ha consolidado como un factor clave de empobrecimiento, en parte, porque el mercado concentra la propiedad de las viviendas en unas pocas manos, lo que ha provocado un aumento de precios sin precedentes.

El alto precio del alquiler

Los españoles dedican más de un tercio de sus ingresos al alquiler, cuyo gasto medio mensual ha subido un 39,3% en diez años, casi el doble si se compara con la cuota hipotecaria. La subida se ha agudizado especialmente en los principales destinos turísticos del país como Baleares, Canarias, Barcelona o Madrid.

La gravedad de la pobreza infantil

La tasa de pobreza infantil es la más alta de la UE. En comparación con sus socios europeos, España lidera todos los indicadores comunitarios de pobreza, exclusión y desigualdad, y es el cuarto Estado con mayor porcentaje de personas en esta situación, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Grecia. La tasa de pobreza infantil, la más alta de la UE: 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes.

Bruselas considera «crítico» el riesgo de pobreza en España, que está a la cola de la Unión en convergencia social.

Conclusiones

1. La lectura del Informe que nos ofrece la 'Red Europea de Lucha contra la Pobreza' ocasiona tristeza y vergüenza en la España de hoy, tan cacareada de «progresista» por los políticos.

2. En España se encuentran en riesgo de pobreza 12,5 millones de personas.

3. En España las desigualdades entre las distintas regiones es alarmante, aún no hemos aprendido a vivir fraternalmente.

4. De una especial gravedad es la pobreza infantil (30%) por sus consecuencias fisiológicas, psicológicas y sociales.

5. La vivienda es un factor decisivo de la pobreza.

6. La pobreza es una decisión política. Las políticas de protección social son insuficientes.