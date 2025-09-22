Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Ibarrola

La misión humana y humanizadora de los profesores

«Como sean los maestros y educadores, así serán los niños». El maestro hace la escuela; buscad un buen maestro, y él os dará hechos, escuela y reglamento» (A. Manjón).

Enrique Gervilla

Catedrático jubilado | Departamento de Pedagogía | Facultad de Ciencias de la Educación

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:13

En el presente mes de septiembre iniciamos un nuevo curso que deseamos sea para todos un año feliz, pues la felicidad es un «supremo valor» ... humano y humanizante y, en consecuencia, es imposible no desearlo. De aquí que se encuentre presente en nuestra vida diaria: en nuestro cumpleaños, nuestro santo, en Navidad o inicio del año.

