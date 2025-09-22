La misión humana y humanizadora de los profesores

En el presente mes de septiembre iniciamos un nuevo curso que deseamos sea para todos un año feliz, pues la felicidad es un «supremo valor» ... humano y humanizante y, en consecuencia, es imposible no desearlo. De aquí que se encuentre presente en nuestra vida diaria: en nuestro cumpleaños, nuestro santo, en Navidad o inicio del año.

Y lo más importante, sobre todo para el profesorado, es ser consciente de que trasmitimos a los alumnos lo que decimos, hacemos y, más aún, lo que somos. En consecuencia, es sustancial ser personalmente feliz, pero más aún saber que tal felicidad se trasmite a los demás. «Y nadie da lo que no tiene». Todos debemos ser conscientes de ello. El Papa Francisco decía que «la vida se alcanza y madura a medida que se entrega para dar vida a los otros».

La importancia del profesor

Frecuentemente se denomina como similares los vocablos profesor y educador y, sin embargo, desde una visión pedagógica, el significado es diverso. El educador es quien educa, que incluye la enseñanza. Y el profesor es sólo el que enseña, y tal enseñanza sólo es educativa si es perfectiva, es decir: buena, humanizante y humanizadora

La enseñanza (de «insigno» = señalar, mostrar, poner delante) a tenor de su etimología, significa «mostrar algo a alguien». Es, pues, un proceso de comunicación en el cual alguien (docente) pretende transmitir un contenido a alguien (alumno) para que lo aprenda. Dicho contenido puede ser lo mismo conocimientos que destrezas, sentimientos o valores.

La función transitiva de la enseñanza demanda el aprendizaje, calificándose de eficaz o ineficaz la tarea docente en función del grado de dicho aprendizaje. Ya Dewey, aludiendo a esta eficacia, comparó enseñanza-aprendizaje con compra-venta, acentuando la necesidad de tener en cuenta a los destinatarios de la docencia como lo hace el que vende en relación a sus compradores.

Desde el punto de vista formativo, no toda enseñanza, sin más, puede calificarse de educativa. Es necesario que el contenido que se enseña, el modo y la finalidad sean valiosos, acordes con la dignidad del ser humano, según los principios éticos.

La importancia de la educación antes y ahora

En la Historia de la Educación, y ya desde la antigüedad, la importancia del profesor/educador ha sido permanente. Ya Quintiliano, en el siglo primero antes de Jesucristo, escribió:

«El maestro no tendrá vicio alguno, pues no hay palabras que tengan más peso, ni enseñanza más eficaz que las de aquellos maestros a quienes amamos: pues no se puede ponderar con cuanto gusto imitamos a aquellos a quienes amamos»

E igualmente en la actualidad, el filósofo Julián Marías afirma:

«El profesor debe despertar deseos, aunque no pueda satisfacerlos. Deseo de saber, sin duda; más aún deseo de ver, de mirar, de preguntarse, de quedarse perplejo, de moverse en un mundo mágico que el joven casi siempre desconoce y que el profesor descubre, entreabriendo una puerta, quizás sin atreverse a franquearla él mismo. Contagiar el pensamiento pensando ante los estudiantes y con ellos –hoy se acentúa más esto segundo que lo primero...– es la función primordial del profesor, la única que justifica su existencia. Si no, ¿para qué? Hay libros y ensayos y artículos y mapas y bancos de datos. Todo está mejor y más completo en ellos. Lo que no esta es el entusiasmo, el gusto por las cosas y esa fruición de que antes hablaba».

Las características de los buenos profesores según Ryans:

1. Vivo, entusiasta.

2. Se interesa por los alumnos y las actividades de la clase.

3. Alegre, optimista.

4. Posee dominio de sí, no se perturba fácilmente.

5. Le gusta divertirse, tiene sentido del humor.

6. Reconoce y admite sus faltas.

7. Es honesto, imparcial y objetivo en lo que se refiere al trato de los alumnos.

8. Es paciente.

9. Muestra comprensión y simpatía en su trabajo con los alumnos.

10. Amigable y cortés en sus relaciones con los alumnos.

11. Ayuda a los alumnos en sus problemas personales y escolares.

12. Impulsa el esfuerzo y la recompensa, el trabajo bien hecho.

13. Reconoce los esfuerzos de los alumnos.

14. Prevé las reacciones de otros en los contextos sociales.

15. Estimula a los alumnos a que actúen lo mejor posible.

16. El trabajo de la clase está bien organizado y metódico.

17. Método flexible dentro de un plan.

18. Se adelanta a las necesidades de cada uno.

19. Estimula a los alumnos con ayuda de materiales y de técnicas interesantes y originales.

20. Demuestra y explica claramente, de manera práctica.

21. Da directivas clara y concienzudamente.

22. Estimula a los alumnos a resolver sus problemas personales y apreciar sus realizaciones.

23. Asegura la disciplina, calmada, digna y positivamente.

24. Ayuda con voluntariedad.

25. Prevé y ensaya resolver las posibles dificultades.

Feliz curso a todo el profesorado