35 años de consenso en torno al Parque de las Ciencias

Hace ahora 35 años, el 5 de mayo de 1990, el diario IDEAL se hacia eco de una curiosa noticia. El Ayuntamiento, a propuesta de ... su alcalde, Antonio Jara, acordaba «la puesta en marcha del proyecto del Parque de las Ciencias, recogiendo la propuesta del Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre». Ha llovido mucho… ¿Se acuerdan de la Granada de aquel entonces…? Estaba casi todo por hacer, y florecían iniciativas de todo tipo, era una época de gran efervescencia social. Lógicamente, más de uno pensó que ese modesto proyecto acabaría en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, 5 años después, y tras el trabajo concienzudo de muchas personas, el 8 de mayo de 1995, Granada lograba abrir al público su Parque de las Ciencias, y el éxito fue inmediato. El proyecto tenia un buen diseño y funcionaba mejor de lo esperado. Un articulista publicaba al día siguiente un bonito elogio: «Ningún niño se merece el castigo de no ir al Parque de las Ciencias».

Que les voy a contar... Paso a paso, proyecto a proyecto, ampliación tras ampliación, Granada fue dando forma y construyendo uno de los proyectos de los que se siente mas orgullosa. Hoy es un día para felicitar a todos aquellos que forman parte de este fantástico proyecto, a todos los que lo han hecho posible. Desde los responsables políticos e institucionales que tomaron decisiones valientes y acertadas, hasta los cientos de profesionales que trabajaron y trabajan en el, los colaboradores, los voluntarios, la comunidad educativa y científica, las instituciones que lo apoyan, a los socios internacionales, a quienes sacaron la Tarjeta Amiga, y a la sociedad en su conjunto que lo ha arropado y mimado todos estos años.

La historia del Parque es una historia de éxito por muchas razones, pero su principal fortaleza ha sido el clima de consenso y colaboración que ha primado siempre. Un clima que solo se ha visto roto en los últimos meses y que ha desconcertado a muchos. Por ello pienso que lo prioritario hoy, y lo más inteligente, es recuperar ese consenso y unidad entorno a un proyecto que los granadinos sienten como suyo. Y puede hacerse fácilmente.

No me andaré por las ramas para quedar bien... El gerente anterior rompió en unos meses con 35 años de consenso. Pero, no seamos ingenuos, no lo hizo porque sí, no fue un simple error. Lo hizo justo cuando empezaron a aflorar varias denuncias ante la justicia –por ejemplo, el despido disciplinario de la anterior directora en funciones, que luego tuvo que revertirse…–, y diversas informaciones sobre opacidad y presuntas irregularidades en su gestión, algunas de las cuales comuniqué yo mismo en un ejercicio de responsabilidad cívica que, por cierto, he pagado bastante caro. Verán, el gerente hizo algo asombroso, decir al mismo tiempo que el Parque era el mejor museo del mundo, ¡nada menos¡, pero que quienes tuvimos la responsabilidad, y la fortuna, de diseñarlo y desarrollarlo durante tres décadas, éramos indignos incluso de colaborar gratuitamente con el… y debíamos salir disparados del museo. En fin. Es imposible no darse cuenta de que había otras razones detrás de aquel absurdo. No voy a negar que ha sido complicado, pero, para mi sorpresa encontramos un enorme respaldo social. Ahora, si las autoridades y la justicia hacen su trabajo, que lo harán, se acabara aclarando todo. –Por cierto, si buscan en internet «elogio de los pioneros del Parque de las Ciencias» verán un video de tres minutos en los que el gerente dice lo que pensaba de los autores del proyecto. Luego, algo pasó... Juzguen ustedes–

30 años de vida, y de éxitos, bien merecen una celebración y, por que no, también algunas reflexiones. El éxito casi nunca es casualidad. Por eso, en mi calidad de asesor, propuse en su día que se aprovechará esta oportunidad para diseñar un Programa que permitiera, no solo recordar y celebrar como se merece todo lo logrado, sino también seguir fortaleciendo la red de colaboradores, y proyectar el museo hacía el futuro. Y hacerlo mediante la estrategia que tan buenos resultados había dado siempre: de forma abierta, sumando la opinión, las ideas y la experiencia de todos los interesados en el proyecto. Unas Jornadas públicas servirían para esa reflexión colectiva sobre lo ya realizado y para volver a impulsar el Parque con un Plan Estratégico a 10 años, fruto del consenso social y de las entidades. También se podría aprovechar este aniversario para poner en marcha desde Granada unos Premios a la divulgación científica y la museología innovadora, para reconocer proyectos de talentos escolares, a educadores y personalidades del ámbito nacional e internacional. El Parque y Granada se merecen consolidar un liderazgo que tanto esfuerzo a costado.