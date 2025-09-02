Nube tóxica sobre Níjar y Retamar

Tenía otro artículo ya enviado y para publicar mañana, pero he decidido cambiarlo sobre la marcha. Escribo esto a las 8.30 del martes, con ... todas las ventanas de casa cerradas. Anoche dormimos igual, atrincherados y con el aire acondicionado puesto. Porque resulta que ahí fuera hay una nube tóxica procedente del vertedero. Lo llamaría por su nombre oficial, planta de residuos agrícolas Reciclados Almerienses 2005 (se encuentra en Cuevas de los Medinas), si ahora mismo allí se estuviera tratando algo de manera mínimamente correcta. Pero el sábado se declaró un incendio que lleva desde entonces ardiendo ininterrumpidamente. Cuando sopla más fuerte el Poniente, el humo se va a Níjar; ahora que apenas hay brisa, se queda en Retamar y alrededores; si soplara Levante se iría a la ciudad.

Mi vecino tiene un medidor de calidad del aire en casa. Es uno barato, y solo hace mediciones puntuales. «No será el rey de la exactitud pero detecta que hay algo raro en el ambiente», dice. De hecho, desde que empezó el incendio ha pitado como nunca por valores altos especialmente de CO2. «Desde ayer no baja de los 1000 ppm de CO2», comenta preocupado.

La Coordinadora Ecologista Almeriense ha denunciado la situación ante la Guardia Civil (Servicio de Protección de la Naturaleza), según leo en prensa. «Si hubiera sido el viento de levante intoxica a toda la capital, ya que en la combustión de los productos almacenados se han generado emisiones altamente tóxicas al aire (metales, dioxinas, furanos, gases ácidos, partículas y dióxido de carbono), las cuales pueden provocar problemas respiratorios, afecciones en los sistemas endocrino, nervioso y reproductivo, además de diversos tipos de cáncer, entre otros padecimientos», informa. Advierte también de que pueden haberse liberado nanopartículas, que entran al torrente sanguíneo y a los pulmones, y se alojan en los tejidos del cuerpo.

Hay páginas oficiales –por ejemplo Índice de la calidad del aire (ICA) de Almería y contaminación del aire en España | IQAir: https://share.google/0uLb8eXK6N0b0jbnS– que ya están detectando valores anormalmente altos de CO2 y partículas finas.

En su denuncia de los hechos, la Coordinadora Ecologista Almeriense exige que se investigue si se ha producido una eliminación incontrolada o deliberada de residuos. Y si se han incurrido en negligencias. «Este acontecimiento ha evidenciado una falta de control de nuestras administraciones sobre este tipo de empresas, pues, con el menor accidente, ponen en peligro la salud de cientos de miles de almerienses. Máxime teniendo en cuenta que este suceso se ha repetido ya en varias ocasiones en nuestra ciudad en empresas similares», ha señalado.

La denuncia va contra la empresa dueña de la planta de reciclaje Reciclados Almerienses 2005, pero también pide explicaciones a las administraciones competentes –Ayuntamiento de Almería y Consejería de Medio Ambiente–, por posible dejación de sus responsabilidades en el control de la seguridad de la empresa.

Como vecina de a pie, pregunto: ¿cómo es posible que pueda haber un fuego activo durante TRES días sin que nadie sea capaz de apagarlo? ¿Se trata de un accidente? Porque, si lo es, diría que es un accidente muy recurrente, y puntual a su cita: a final de cada verano tenemos un incendio en la planta de residuos, vaya por Dios.