Puerta Purchena

Nube tóxica sobre Níjar y Retamar

«Anoche dormimos igual, atrincherados y con el aire acondicionado puesto. Porque resulta que ahí fuera hay una nube tóxica procedente del vertedero»

Elena Sevillano

Almería

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:43

Tenía otro artículo ya enviado y para publicar mañana, pero he decidido cambiarlo sobre la marcha. Escribo esto a las 8.30 del martes, con ... todas las ventanas de casa cerradas. Anoche dormimos igual, atrincherados y con el aire acondicionado puesto. Porque resulta que ahí fuera hay una nube tóxica procedente del vertedero. Lo llamaría por su nombre oficial, planta de residuos agrícolas Reciclados Almerienses 2005 (se encuentra en Cuevas de los Medinas), si ahora mismo allí se estuviera tratando algo de manera mínimamente correcta. Pero el sábado se declaró un incendio que lleva desde entonces ardiendo ininterrumpidamente. Cuando sopla más fuerte el Poniente, el humo se va a Níjar; ahora que apenas hay brisa, se queda en Retamar y alrededores; si soplara Levante se iría a la ciudad.

