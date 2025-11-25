Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.
Puerta Purchena

Navidad con brilli-brilli

«El ejemplo del alcalde de Vigo convirtiendo su ciudad en una feria centelleante en esta época del año ha cundido hasta tal punto de que cada vez más poblaciones se suman al frenesí del 'lo mío brilla más y es más grande'»

Elena Sevillano

Periodista

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Llevo un par de días documentándome para un tema sobre celebraciones navideñas y ahora mismo estoy cegada de luces (LED, eso sí, que aquí somos ... todos muy ecológicos) y de árboles de Navidad casi más altos que la habichuela mágica de Juan. No sé yo si es muy sano esto de medir la grandeza de una fiesta en lúmenes o en metros. El ejemplo del alcalde de Vigo convirtiendo su ciudad en una feria centelleante en esta época del año ha cundido hasta tal punto de que cada vez más poblaciones se suman al frenesí del «lo mío brilla más y es más grande»: ¿que un ayuntamiento instala un millón de luces? El de enfrente se gasta un pastón en poner dos millones. El de al lado ve la apuesta y pone tres millones más sobre la mesa. Y así, en una sucesión imparable, hasta llegar al mencionado Vigo, hoy por hoy imbatible en sus fulgores. Doce millones (que se dice pronto) de LED, y entiendo que técnicos de Aena preocupados por si hay riesgo de que se desvíe algún avión con tanto destello.

