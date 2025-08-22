Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varios servicios de emergencia tratan de apagar el fuego en Anllarinos del Sil, León. EP

Fuego

El brillo de medidas políticas cortoplacistas alcanza los cuatro años de mandato

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:00

Hay incendios por todas partes y los expertos dicen que la naturaleza, de algún modo, tiene mecanismos para neutralizarlos y que el problema empieza cuando ... estos sobrepasan lo natural, es decir los que provoca el hombre. Los políticos aplican medidas cortoplacistas cuyo brillo alcanza los cuatro años que dura el mandato. Pero el campo, la naturaleza, los montes no registran los éxitos o fracasos, tienen esa jodida eternidad que pone las vergüenzas al aire y las leyes 'verdes' que eliminan el pastoreo, o privatizan los medios de extinción, además de la poca inversión, no pueden evitar lo que está pasando en estas últimas semanas.   

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  2. 2

    El Covirán pone el broche a su plantilla con el tirador ex NBA Matt Thomas
  3. 3 La cafetería de Granada que «se queda pequeña» por sus tartas de queso y galletas americanas
  4. 4

    Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España
  5. 5

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil
  6. 6

    Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna
  7. 7 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  8. 8 La Guardia Civil detiene a los dos menores que atracaron a una dependiente con un gran cuchillo para robarle 250 euros
  9. 9

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  10. 10 Detenido en Madrid un hombre con dos reclamaciones por violencia de género en vigor en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fuego

Fuego