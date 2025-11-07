Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rincón del Ateneo

El valor de los cuidados

Elena Gonzalo Jiménez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:17

Como muchas personas de mi generación – soy del 57– nacidas en países ricos, yo pensaba que el mundo sólo podía avanzar mejorando la vida de ... la gente. Sin embargo, el siglo XXI ha cambiado mi percepción: una severa crisis económica, una pandemia devastadora, y la globalización de políticas que suponen un claro retroceso en «humanidad», me han devuelto la conciencia de que somos seres vulnerables; reconocer la vulnerabilidad es la primera condición para dar valor al cuidado.

