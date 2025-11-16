Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bea Crespo

Vivimos en un tiempo cruel

El discurso y la práctica de la crueldad están tan normalizados que es difícil no sentirlos en nuestra vida cotidiana, pero también surgen reacciones que renuevan la fe en la humanidad

Edurne Portela

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:02

Vivimos en un tiempo cruel. Solo con escuchar conversaciones en la mesa de al lado mientras intentas cenar tranquilamente en un restaurante, mirar un programa ... televisivo de debates, leer el periódico o pasearse por cualquier red social, una se da cuenta de que la crueldad se ha convertido, para algunos, en un valor positivo. La crueldad es una forma de violencia —física o psíquica— que pretende humillar a su víctima: causar no solo dolor, también degradación. Y cuanto más vulnerable es la víctima del acto cruel, más se engrandece el perpetrador. Y si ese acto de crueldad se ejecuta ante un público, mejor, mayor es su impacto. La crueldad aparece definida en nuestro diccionario español de la lengua como «inhumanidad» pero no hay nada de inhumano en ella. Es tremendamente humana y hay contextos que la sacan a la luz. Tampoco es nada nuevo esto de la crueldad. Los archivos históricos han dejado grabadas en nuestras retinas imágenes de víctimas siendo vejadas en público, ya fueran los condenados a escarnio público en las plazas del medievo, ya fueran los judíos siendo paseados con carteles denigrantes y sus barbas recortadas, ya fueran las mujeres «rojas» o sospechosas de serlo rapadas al cero y purgadas con aceite de ricino por los fascistas españoles.

