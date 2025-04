Un intruso en la sala zaida

Comenta Compartir

En ninguna de las 1332 páginas que suman los dos tomos de la e'xhaustiva biografía de Federico García Lorca que Ian Gibson publicó en ... 1987 en la editorial Grijalbo, incluidos sus respectivos índices onomásticos, aparece el nombre de Enrique Ochoa, y por mucho que he rebuscado en Internet, no he hallado la más mínima referencia a su presunta relación personal –ya fuese circunstancial o a través de terceros– con el poeta de Fuente Vaqueros. No hay constancia alguna, por tanto, de que ambos hubieran llegado a conocerse. Tampoco de que tan siquiera coincidieran públicamente nunca en cualquier lugar o circunstancia.

La exposición titulada 'Ochoa+Lorca. Plástica musical' habrá que entenderla, pues, como un intento de 'blanquear' la memoria histórica del pintor de El Puerto de Santa María ante quienes hayan podido acceder al recorte de un diario de la antigua Prensa del Movimiento llegado hasta nosotros que da cuenta de la inauguración, en fecha no determinada, de una exposición suya en la ciudad italiana de Milán entre cuyas obras figuraban «un retrato del Generalísimo Franco y varios lienzos con paisajes de la España militarizada, destacando entre éstos uno del Santuario de la Virgen de la Cabeza y otro de Palma de Mallorca». Según informa la noticia reproducida en dicho recorte, los falangistas residentes en la capital de la Lombardía italiana llegaron a montar «una guardia ante los cuadros de la Virgen de la Cabeza y del Generalísimo, así como del envío de sendos telegramas al Duce, al embajador de España y al propio Franco con motivo de la inauguración de la muestra. No hay que ser un lince para percatarse de que, por mucho que la muestra que ahora se exhibe en la sala Zaida haya sido expuesta antes en la capital norteamericana de los rascacielos –de la mano, al parecer, del mismísimo Instituto Cervantes–, lejos de suponer por ello un reencuentro de la obra de Enrique Ochoa con la memoria del autor de 'Poeta en Nueva York', ni de poner por ello de manifiesto «la relación entre la pintura de Ochoa, la poesía lorquiana y la música», como pretenden sus organizadores, a los defensores de la Memoria Histórica nos ha servido para descubrir que Ochoa fue un pintor apegado y protegido por el régimen franquista, por lo que para justificar la presencia de su obra en la sala granadina de Puerta Real solo había que apelar a la calidad de su pintura y no a una falsa e inexistente relación personal del artista con Federico García Lorca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión