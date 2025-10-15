Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
De buenas letras

El fotógrafo que celebró el centenario disparando su leika

Eduardo Castro

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:20

Comenta

Nacido en la localidad almeriense de Garrucha, Pepe Garrido celebró el pasado sábado su centenario rodeado en su pueblo de amigos y familiares –algunos llegados ... desde el otro lado del Atlántico– y disparando la cámara como en su lejana época de aprendiz. Hijo y nieto de fotógrafos, la vida de Pepe Garrido se ha definido siempre a través de la fotografía, hasta el punto de ser considerado un auténtico «artista de la cámara». Pero un artista nada sofisticado, desde luego, no de los que basan su arte en los efectos del montaje, de la luz artificial del flash o los focos en el estudio, de la parafernalia de las lentes especiales o los objetivos intercambiables, de la posproducción en la sala de revelado o del retoque final. No, nada de eso. Pepe Garrido ha sido el artista de la cámara al desnudo, sin más aditamentos que su propia vista, su capacidad interpretativa y su creatividad en la elección del ángulo desde el que disparar jugando con las luces –y las sombras– al natural. En Pepe Garrido hemos conocido a uno de esos raros artistas que prefieren pasar desapercibidos para dejar todo el protagonismo a la propia fotografía, que es como decir al objeto fotografiado, por un lado, y a los ojos del espectador, por el otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  4. 4 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  5. 5 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  6. 6 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  7. 7

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  8. 8 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  9. 9 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  10. 10 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El fotógrafo que celebró el centenario disparando su leika