Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
De buenas letras

Erre que erre (A la memoria de Criado de Val)

Eduardo Castro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:49

Durante mi paso por la Escuela Oficial de Periodismo –pertenezco a la promoción del 72 y por aquel entonces no existían aún las Facultades de ... Ciencias de la Información–, tuve el privilegio de contar entre mis profesores a personajes de la época tan famosos e ilustres como Emilio Romero, Bartolomé Mostaza o Luis María Ansón, de cuyos distintos –y, a veces, incluso antagónicos– magisterios e influencia profesional guardo a mi vez diferentes recuerdos y alguna que otra anécdota personal. Sirva como ejemplo ilustrativo la carta que aún conservo y comparto ahora con los lectores de IDEAL de uno de aquellos profesores que más influyó en mi amor al ejercicio profesional del periodismo, tanto escrito –primero– como televisivo –después–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Infoca trabaja de madrugada en el incendio de Benamaurel y Castilléjar
  2. 2 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  3. 3 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  4. 4 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  5. 5

    Frustran un robo de cobre en las vías del AVE en Pinos Puente
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 La Guardia Civil detiene a dos hombres por provocar el incendio de Íllora al encender una fogata
  8. 8

    Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol
  9. 9

    El Granada bloquea en X a un portavoz de los accionistas minoritarios
  10. 10 La farsa de un matrimonio simulado en Granada acaba con cinco detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Erre que erre (A la memoria de Criado de Val)