Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Zelenski necesita rearmarse

Editorial

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:26

Comenta

Tras culminar su visita a España delante del 'Guernica' de Picasso como símbolo de la «paz», Volodímir Zelenski ha logrado en el país de la ... zona OTAN más reacio al aumento del gasto en defensa un significativo apoyo a las necesidades de Ucrania. Ochocientos millones repartidos en material militar para las tropas y la reconstrucción de Ucrania, según explicó Pedro Sánchez, servirán como un bálsamo para las heridas abiertas por tres años de hostilidades rusas, ahora que la campaña enfila otro invierno. Las urgencias con las que el líder ucraniano aterrizó en Madrid procedente de Francia y Grecia no solo son de armamento y respaldo diplomático por parte de sus aliados en Europa, teniendo en cuenta el gesto de Estados Unidos de ponerse de perfil ante las reclamaciones de Kiev. Zelenski se reunió con las autoridades españolas –encabezadas por el jefe del Gobierno, el Rey y los presidentes del Congreso y del Senado– en un momento de cierta fragilidad interna y desgaste provocado por la invasión. Por un lado, debilitado por los casos de corrupción que afectan a su Ejecutivo. Por otro, con síntomas de agotamiento por la prolongación del conflicto, su impacto en la población civil y en el ejército –con una movilización de un millón de soldados que sigue siendo insuficiente para hacer frente a la agresión e incentivar el ardor patriótico– y por la brecha abierta en las líneas de defensa, debido al avance de las tropas rusas en el Donbás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  7. 7

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana
  8. 8 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  9. 9

    25 años dando cariño a los peques de Arabial
  10. 10

    Pablo Sáenz elige un camino controvertido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Zelenski necesita rearmarse