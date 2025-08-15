Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Washington, militarizada

Editorial

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:56

Cuando Donald Trump desplegó en junio a efectivos de la Guardia Nacional y marines para apoyar su 'caza al indocumentado' en Los Ángeles, el gobernador ... de California llevó la medida a los tribunales. Lo mismo hizo ayer el fiscal general de Washington D. C. contra la orden ejecutiva que desde el martes autoriza patrullas de soldados y miembros de agencias federales contra el crimen y el sinhogarismo en la capital. Los datos desmienten la «emergencia de seguridad» que invoca la Casa Blanca. Los delitos violentos descendieron un 26% en lo que va de año y un 7% la criminalidad en general. En esta urbe de 700.000 habitantes, como en el resto del país, el verdadero enemigo son las armas de fuego, aunque no a ojos del mandatario. Al malestar de residentes y visitantes por la presencia de tropas, agentes y helicópteros se une la sorpresa por su concentración en las zonas consideradas más seguras. La justicia decidirá si el presidente –al que el Supremo concedió inmunidad absoluta para sus actos oficiales– está violando el autogobierno local al aferrarse a una norma que le permite federalizar la seguridad durante 30 días, prorrogables con permiso del Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un kamikaze con una furgoneta robada causa el caos desde Camino de Ronda hasta el PTS
  2. 2 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  3. 3

    La estación de servicio con la gasolina más cara de España está en Baza
  4. 4 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  5. 5

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  6. 6 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  7. 7

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  8. 8

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  9. 9 Suspendida la corrida de rejones de esta tarde en Motril
  10. 10 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Washington, militarizada