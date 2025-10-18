Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vox, refugio del descontento

Editorial

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:19

Comenta

La falta de pedagogía en los hogares ha allanado el terreno a la derecha extrema. Muchos padres no explican a sus hijos qué implica en ... realidad un partido que reniega de derechos conquistados y se alimenta del miedo al diferente. Vox ha sabido ocupar ese vacío: pesca votos en los extrarradios y entre quienes sienten que ya nada pueden perder, prometiéndoles protección frente a una globalización que, afirman, solo trajo pobreza. El mensaje se amplifica también entre las mujeres, especialmente las más jóvenes, a quienes se convence de que la inmigración amenaza su seguridad, pese a los datos oficiales. Lo mismo ocurre con sectores del colectivo LGTBI, seducidos por el ejemplo de líderes ultras que se presentan como 'modernos', al poner como ejemplo a la líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, lesbiana y madre de dos hijos. Las redes sociales amplifican la idea de una España en pro de la pureza de sangre, aunque sitiada por la inmigración, atrapando de paso a una generación sin acceso a la vivienda ni expectativas laborales sólidas. Sin educación crítica ni referentes cercanos, muchos jóvenes acaban confundiendo la rebeldía con el retroceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  3. 3

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  4. 4 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  6. 6

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  7. 7 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  8. 8

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  9. 9 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  10. 10 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vox, refugio del descontento