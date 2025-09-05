Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vivienda sin freno

Editorial

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:38

Los precios de la vivienda en España volvieron a dispararse en el segundo trimestre del año alcanzando, con un incremento medio del 12,7%, niveles ... de la burbuja inmobiliaria de 2007. Ni los anuncios gubernamentales de acometer planes extraordinarios de vivienda pública, ni la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, están logrando frenar la escalada. El empuje de la demanda de nuevos hogares esta desbordando un mercado que, según los últimos datos del INE, ha llegado a marcar los cuarenta y cinco trimestres consecutivos de incremento de los precios. Una vivienda media de segunda mano es ahora casi un 70% más cara que hace diez años. En el desajuste entre la oferta y la demanda está en gran medida la raíz del encarecimiento de los pisos, pero esa demanda no deja de crecer por la presión demográfica y turística y unas condiciones hipotecarias favorables. La insuficiente edificación de vivienda nueva empuja también los precios de la usada, que han llegado a incrementarse en el segundo trimestre un 12,8%, y hasta un 24,1% en zonas como Valencia. El complejo problema de la vivienda requiere intensificar urgentemente el volumen de la oferta de pisos a base de políticas de vivienda social asequible pero, también, liberalizando suelo y concediendo atractivos incentivos fiscales a constructores y propietarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  2. 2 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  6. 6 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  7. 7

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  8. 8

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vivienda sin freno