Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Universidad y sus brechas

Editorial

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:24

Comenta

En un mundo de complejidad creciente, la especialización técnica es la gran codiciada del mercado de trabajo. Los resultados del último estudio de la Fundación ... CYD revelan que España privilegia las Ciencias frente a las Letras y la universidad privada frente a la pública. Los egresados en Medicina, Ingeniería e Informática logran los mejores salarios, mientras que las Artes y Humanidades recogen los peores, así como una empleabilidad notablemente inferior. Y junto a esta realidad, persiste una brecha de género preocupante en todas las ramas de conocimiento: las licenciadas obtienen en general menos contratos indefinidos y peores salarios que sus colegas varones de promoción. La transformación profunda que avecina la irrupción de la IA podría incrementar estas brechas en el medio plazo. Nuestra sociedad tiene dos desafíos por delante de cuya solución depende mitigar las tensiones del mercado laboral para una generación. Primero, garantizar el mismo sueldo a mujeres y hombres en el desempeño del mismo empleo. Y segundo, encontrar el modo de proteger la formación universitaria ante la tiranía de la ultraespecialización, que antepone la utilidad práctica al verdadero conocimiento, el único que permitirá adaptarse a los retos del futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  4. 4

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  5. 5

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  10. 10 Aemet y Meteored avanzan frío invernal y lluvias inesperadas para Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Universidad y sus brechas