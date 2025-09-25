Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sarkozy, camino de la cárcel

Editorial

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:58

El historial judicial de Nicolas Sarkozy ya acumulaba dos penas de prisión en firme. Pero la condena a cinco años de reclusión y otros tantos ... de inhabilitación por el Tribunal de París será la que lleve finalmente a la cárcel en las próximas semanas al hombre que presidió Francia entre 2007 y 2012. Y lo hará precisamente por la conspiración con la que, junto a cercanos colaboradores, intentó financiar la campaña que le sentó en el Elíseo con fondos procedentes de la Libia de Gadafi, el dictador que ordenó la voladura del avión de Lockerbie en 1988. En una reacción decepcionante, el antiguo mandatario sostiene que el fallo adverso «socava la confianza en el poder judicial», cuando es en realidad el crédito de la clase política el que sale destrozado después de décadas de escándalos. Otra inhabilitada, Marine Le Pen, respira por la herida al lamentar «el peligro» de la ejecución provisional cuando aún cabe apelación. La suerte de Sarkozy –que mantiene contacto con Macron y el primer ministro Lecornu– acentúa el ambiente crepuscular de la V República. Y ensombrece el salto a la actividad pública de su tercer hijo, Louis, que aspira a conseguir una alcaldía en marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada
  2. 2 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  3. 3

    Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
  4. 4

    «Al ver las llamas, mi marido empezó a gritarme para que cogiera al bebé y saliera»
  5. 5

    Los buses metropolitanos se refuerzan con 46 viajes diarios más ante la llegada de la ZBE
  6. 6

    Peligros elige su nueva bandera: ¿con cuál te quedas?
  7. 7 La prolongación sur del metro de Granada incorpora una vía ciclista entre Churriana y Las Gabias
  8. 8 Herida una mujer de 84 años al arder la cocina de su piso en Doctor Olóriz
  9. 9

    Manu Lama consagra su salto del descarte a la capitanía
  10. 10

    Acuerdan la creación de dos mesas sobre el cercanías y la variante de Moreda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sarkozy, camino de la cárcel