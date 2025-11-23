Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Salarios públicos

Editorial

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:01

Comenta

La negociación con los representantes de los empleados públicos para la subida salarial se retoma hoy, con buenas perspectivas de acuerdo, una vez que el ... Gobierno ha ofrecido un incremento del 11% para los próximos cuatro años. Las centrales sindicales UGT y CC OO parecen aceptar los 2.000 millones más que el ministerio ha puesto sobre la mesa, mientras que la central independiente (CSIF) sigue presionando para mejorar la oferta. El convenio que negocian el Ministerio de la Función Pública y los 3,5 millones de funcionarios contempla, ademas de una mejora en el poder adquisitivo, la conquista de las 35 horas semanales, la jubilación parcial y la agilización de las oposiciones. La línea roja de la negociación parece estar situada en un máximo de subida del 4% en los dos próximos años, para no rebasar el techo de gasto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Según los cálculos sindicales, al final del período de vigencia del convenio, los salarios públicos podrían alcanzar un incremento del 11,5 % lo que supone un coste de 22.000 millones de euros para las arcas del estado. La firma del convenio con los funcionarios es un paso idóneo en la tarea de aproximar los sueldos al coste de la vida, sin obviar que si no se produce un incremento similar en el sector privado, la brecha entre ambos puede acabar desequilibrando el mercado laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2

    Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local
  3. 3 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  4. 4 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  5. 5

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  6. 6

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  7. 7 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  8. 8 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  9. 9

    Marchalhendín resurge quince años después con la llegada de la luz
  10. 10 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Salarios públicos