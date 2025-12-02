Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sin relevo generacional

Editorial

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:59

Comenta

El alarmante envejecimiento de la población española se enfrenta al momento de la verdad, la oleada de jubilaciones de 'baby boomers' que se producirá en ... la próxima década. Hasta ahora, son dos las alternativas para compensarlas: la natalidad y la inmigración. La primera se encuentra en el peor momento de su historia y según datos del Banco Mundial, la tasa de fecundidad del país –1,1 hijos por mujer— es la más baja de la UE. Ante esto, los partidos arguyen que España podrá compensar este déficit de trabajadores mediante la entrada de inmigrantes. Sin embargo, los datos disponibles tampoco sostienen esta hipótesis por al menos tres razones. Primero, no llegan suficientes inmigrantes. Segundo, éstos se dirigen a las zonas menos envejecidas, lo cual amenaza con dejar aún más despobladas regiones como Galicia, Asturias o Castilla y León y, a la vez, tensionar más las grandes ciudades. Tercero, no reemplazan en todos los sectores por igual; el comercio, por ejemplo, corre el riesgo de quedar sin descendencia. La inmigración se presenta así como un recurso limitado para garantizar el relevo generacional. España debe encontrar una solución a esta encrucijada histórica si quiere evitar poner en riesgo el futuro del Estado del bienestar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sin relevo generacional