Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una reflexión ética

La necesaria repulsa a la masacre en Gaza sitúa a la sociedad ante el espejo de su reacción a ETA y el riesgo de un imprudente señalamiento

Editorial

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:13

El escalofrío provocado por el horror en Gaza plantea la necesidad de una reflexión ética con amplitud de miras. Sin populismos ni cálculos políticos que ... llegan a manchar hasta la causa más justa. Con los derechos humanos como principio superior, se impone que la comunidad internacional articule una reacción firme de presión y condena contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Solo desde el máximo consenso y pluralidad se podrá atajar la matanza indiscriminada de la población civil palestina, y poner fin a una de las páginas más indecorosas de nuestra historia reciente. Para frenar el genocidio reconocido por la ONU y denunciado en las protestas, es crucial acelerar esa mano tendida de solidaridad al sufrimiento gazatí y de castigo a los responsables del asedio. Pero siendo consciente de que una actuación desproporcionada, como reflejo del lógico enardecimiento que causan las insoportables imágenes de dolor en la Franja, puede acabar dañando al pueblo israelí, que también protesta sobrecogido por la crueldad de sus gobernantes y mandos militares. Sería conveniente plantear esta reflexión desde el convencimiento de que las víctimas están siempre por encima de todo. Sean los miles de palestinos masacrados por los bombardeos, la hambruna y el éxodo a ninguna parte, o las personas aún secuestradas que Hamás se resiste a entregar a sus familiares, incluidos los cadáveres de rehenes, tras su salvaje ataque terrorista de hace casi dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  5. 5

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  6. 6

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  7. 7 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  8. 8 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos
  9. 9

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»
  10. 10 La mansión que se vende a caballo entre Granada y la Costa por 3,5 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una reflexión ética