Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Rearme alemán frente a Rusia

Editorial

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:12

La recuperación del servicio militar en Alemania confirma la apuesta del conservador Friedrich Merz por la seguridad, una de las prioridades de la gran coalición ... que lidera junto a los socialdemócratas, y por el rearme del país frente a la amenaza de Rusia. Cuando aún no se han producido avances significativos en la mediación de Trump para poner fin a la invasión rusa en Ucrania, el regreso de la 'mili' en la principal potencia europea lleva la retórica bélica internacional a un nuevo nivel por la capacidad de arrastre de la locomotora alemana en el resto de la UE. El anuncio para captar miles de soldados voluntarios de entre 18 y 25 años se une al notable aumento de los gastos en defensa, ya en marcha en tiempos del canciller Scholz, y a un fortalecimiento sin precedentes de su ejército después de haber vivido al abrigo de EE UU en la OTAN. Incluso, Merz aboga por participar con Francia y Reino Unido en el despliegue de un paraguas nuclear en territorio germano. La reorganización de la defensa, iniciada también en Polonia y Finlandia, es la triste demostración de lo lejos que aún está la paz y del esfuerzo militar que algunos socios de la Unión asumen, pese a su delicada economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  7. 7 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  8. 8

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  9. 9

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  10. 10 El mágico momento de India Martínez durante su concierto en Granada: «Nos emocionó a todos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rearme alemán frente a Rusia