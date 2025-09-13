Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Editorial

Putin se asoma, la paz se aleja

La pérdida de influencia de Trump por su errática política internacional y la falta de reflejos de la UE dan alas a Rusia para intimidar a Occidente

Editorial

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:52

La operación 'Centinela del Este' desplegada por la OTAN tras la incursión de drones rusos en Polonia es la primera respuesta coordinada de los socios ... de la Alianza Atlántica por la vía militar a los intentos de Vladímir Putin de «amedrentar» al resto de Europa. Pero también supone una triste constatación después de tres años de invasión rusa en Ucrania: el fracaso de los esfuerzos de la diplomacia para poner fin a las hostilidades abiertas por Putin y poder garantizar así un espacio de seguridad en territorio ucraniano que permita contener también la amenaza sobre la UE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  3. 3 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  4. 4 Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha
  5. 5

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»
  6. 6 Prisión para el detenido por matar a un hombre y retener a la esposa de la víctima en Huétor Santillán
  7. 7

    María Pérez vuelve a proclamarse campeona del mundo en 35 kilómetros
  8. 8 Al Covirán se le hace largo el partido
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez tras su nueva hazaña
  10. 10 Albuñol se emociona con la llegada de su vecino Miguel a Santiago tras caminar 1.200 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Putin se asoma, la paz se aleja