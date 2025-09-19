Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Preocupante brecha generacional

Editorial

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:43

Los nuevos jubilados ya perciben ingresos superiores a los salarios de los trabajadores menores de 35 años, una brecha generacional que amplía progresivamente el desequilibrio ... de renta y riqueza entre jóvenes y mayores. Es significativo que en el primer trimestre de este año, los nuevos jubilados de la Seguridad Social habrán percibido, de media, 1.760 euros mensuales mientras que el salario medio en trabajadores menores de 34 años se situaba en 1.670 euros. Según un estudio del Instituto Juan de Mariana, entre 2008 y 2024 los ingresos reales de los mayores de 65 años se han incrementado el 18% y en los menores de 29 años han caído un 3%. Mientras que los salarios siguen estancados, los pensionistas reciben un 62% más de lo que aportaron al sistema durante su vida laboral, lo que repercute de forma alarmante en el consumo y el acceso a la vivienda de las jóvenes generaciones. El paro juvenil y las políticas públicas, favorables a los jubilados, abren una nueva quiebra en la solidaridad intergeneracional y encienden las luces de alarma en el actual sistema de pensiones que, a corto plazo, con un déficit de la Seguridad Social en un 3,8% del PIB, puede manifestarse insostenible.

