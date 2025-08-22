Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Powell gana tiempo

Editorial

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:56

El discurso de Jerome Powell en la reunión de bancos centrales en Wyoming, en el que mostró su disposición a rebajar los tipos de interés, ... refleja la tensión entre la política monetaria realista y la coyuntura política de Estados Unidos. La Reserva Federal abre así la puerta a un recorte de tipos ante el enfriamiento del mercado laboral, marcado por la persecución contra la mano de obra migrante y la caída simultánea de oferta y demanda de trabajo. Este giro busca prevenir una oleada de despidos, pero mantiene viva la vigilancia sobre la inflación, tensionada por los aranceles. Sin embargo, lo económico no puede desligarse de lo político: Donald Trump ha convertido los datos que contradicen sus anhelos en un enemigo personal. Su reacción ante las cifras de empleo y los ataques a miembros de la Fed, como hacia la gobernadora de la institución, Lisa Cook, muestran una estrategia de presión que mina la independencia del banco central y, con ello, la credibilidad del sistema económico. El riesgo es evidente: si el delirio condiciona las estadísticas y las decisiones monetarias, la confianza en los datos se erosiona, cuando es el principio básico que sostiene los mercados y la estabilidad financiera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  7. 7 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  8. 8 El arriero granadino de 97 años que fue estraperlista de la posguerra en la Alpujarra
  9. 9 El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada
  10. 10 El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Powell gana tiempo