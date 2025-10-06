Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un paso adelante

Trump es el único capaz de frenar a un aliado israelí cada vez más aislado, aunque su plan de paz necesita aún más desarrollo

Editorial

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:52

Comenta

El plan de paz presentado por Donald Trump a Benjamin Netanyahu puede ayudar a terminar con una guerra que ha se ha llevado por delante ... miles de vidas y sacude a diario la conciencia de millones de ciudadanos en todo el mundo. Hay muchos puntos del borrador de acuerdo que deben desarrollarse y ser aceptados por interlocutores ausentes ayer de la negociación en la Casa Blanca, desde Hamas hasta algunos países vecinos llamados a prestar su colaboración. Por otra parte, el primer ministro israelí, responsable de la masacre de Gaza, es conocido por su capacidad de aceptar unos principios y encontrar más adelante la manera de evitar su puesta en práctica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  6. 6 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  7. 7 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  8. 8 Las extrañas nubes que aparecieron el sábado en el cielo de Granada
  9. 9

    Playa Granada estrenará en 2028 un nuevo hotel con parque acuático incluido
  10. 10 La recogida de la castaña única en España está en Granada: árboles plantados por los romanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un paso adelante