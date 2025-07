Palabra de Sánchez

El balance a modo de rendición de cuentas con que Pedro Sánchez despidió ayer el curso político, a la espera del último Consejo de Ministros ... de hoy y el habitual despacho posterior con el Rey en Mallorca, no sorprendió por el triunfalismo que exhibió el presidente sobre la cabalgadura de los datos macroeconómicos frente a la erosión que soporta por las causas por corrupción y su debilidad parlamentaria. Sí lo hizo, en cambio, al oficializar el compromiso de que no solo sondeará a los grupos –y singularmente a sus socios– sobre su disposición a negociar los Presupuestos ya para 2026, sino que se arriesgará a presentar el proyecto como tal respondiendo así al mandato de la Constitución. Ese que Sánchez ha incumplido en lo que va de legislatura ante lo frágil, compleja y conflictiva que se viene mostrando la 'mayoría puzle' que le permitió ganar la investidura tras las agónicas elecciones generales de hace dos años. Baste recordar que el jefe del Ejecutivo ni siquiera ha logrado ver aprobado el techo de gasto, la antesala de la propuesta presupuestaria, para este año, que ya se adentra en su segunda mitad con la polarización agudizada al límite y con la actividad política e institucional atenazada por la pregunta de hasta cuándo durará el vía crucis del presidente. Que es lo mismo que hasta cuándo resistirá él, que es quien tiene en su mano la convocatoria a las urnas.

Sánchez combinó ayer el anticipo de que tentará a sus aliados con unas nuevas Cuentas Públicas con la reiterada afirmación de que agotará su mandato. Pero va a ser difícil que pueda sustraerse a la presión para precipitar las generales si no ejecuta su promesa o si –nada descartable– el proyecto presupuestario encalla. De ahí que sea una hipótesis posible que el presidente busque superar este verano tras la caudalosa vía de agua abierta en la quilla de los socialistas por el ingreso en prisión de Santos Cerdán, con la confianza no tanto de que escampe como de ganar tiempo para intentar recomponerse y recomponer la maltrecha confianza de su electorado. En su comparecencia en La Moncloa, Sánchez volvió a solemnizar que «las legislaturas duran cuatro años». Pero eso es justamente lo que él no ha podido cumplimentar desde que llegó al poder en junio de 2018; entre otras decisiones, porque apenas medio año después llamó a las urnas ante el veto del independentismo catalán a sus primeros Presupuestos. De ahí que esté preso del pasado y de su palabra presente. Y de la necesidad de justificar, más allá del voluntarismo, el resistir para qué.