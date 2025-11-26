Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nuevo revés a los Presupuestos

Pedro Sánchez se someterá esta mañana a un nuevo test parlamentario que medirá el apoyo de sus socios en el Congreso

Editorial

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:09

Comenta

El Congreso de los Diputados debatirá esta mañana la senda de estabilidad presupuestaria, comúnmente conocida como «techo de gasto». Su relevancia estriba en que, con ... el objetivo de disciplinar el gasto público, fija la cuantía máxima de gasto no financiero de las administraciones públicas, a la vista de la previsión de crecimiento de la economía española en el medio plazo. El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo el pasado martes y lo remitió al Congreso para su validación en el último punto de la sesión plenaria de esta semana. Como anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo eleva el techo de gasto en un 8,5 % respecto de 2025, 16.600 millones de euros más que en 2025, y dispone una reducción progresiva de la deuda pública hasta 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 La fecha en la que volverá a llover en Granada tras las heladas
  8. 8 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  9. 9 Carrefour contrataca con una oferta en su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 Dos detenidos en Granada por estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuevo revés a los Presupuestos