Nueva etapa en la Fiscalía General

Editorial

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:17

Comenta

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se comprometió durante el preceptivo examen en la Cámara Baja a «subsanar la profunda herida» que el ... proceso penal y condena de su predecesor, Alvaro García Ortiz, han dejado en la institución. Es un objetivo esencial porque la Fiscalía General del Estado necesita, de forma inaplazable, recuperar el reconocimiento social perdido durante el excepcional procesamiento de su máxima autoridad por revelación de datos reservados de un particular. La fiscal designada por el presidente del Gobierno parte con un amplio reconocimiento y parece determinada a afrontar las reformas que requiere la carrera. Su apuesta por cambiar el proceso penal y trasladar el peso de la instrucción a los fiscales, en lugar de los jueces, requiere un amplio consenso, al igual que otras reformas de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero más allá de la renovación de personas en la cúpula de la institución fiscal, para subsanar la profunda herida que ha dejado la etapa de García Ortiz, es imprescindible garantizar su autonomía del poder Ejecutivo y la máxima profesionalización de sus servidores públicos. Como señaló Peramato ante la Comisión de Justicia, la Fiscalía es una institución fundamental para la democracia española.

