La puesta en marcha del superordenador cuántico de IBM en San Sebastián constituye un colosal salto adelante en la carrera por el uso de la ... más absoluta innovación en la mejora de los asuntos que más nos importan en la vida cotidiana. El equipo Quantum System Two, inaugurado ayer por una amplia representación institucional vasca en el campus de Ikerbasque, abre en la práctica una nueva era tecnológica. Sitúa a Euskadi en la vanguardia y afianza al conjunto de España en una posición de privilegio para poder adentrarse de la mano de la ciencia en un universo de posibilidades.

Con sólo tres 'gigantes' informáticos de este tipo en el mundo –Japón, Nueva York y ahora Donosti–, la tecnología cuántica está preparada para convertir problemas de enorme envergadura en retos asumibles gracias a una ejecución de algoritmos que deja muy atrás los procesos de simulación clásica. Su inimaginable potencial de cálculo puede ser vital en la investigación de campos esenciales en nuestra sociedad: la lucha contra enfermedades que requieren de una precisión molecular; la elaboración de fármacos que acorten de manera sustancial los tiempos entre un ensayo y un tratamiento universal con mayores garantías de eficacia médica; la búsqueda de espacios de seguridad, capaces de codificar los encriptados más férreos y de blindar métodos de cifrado; o el desarrollo de las fuentes renovables con el consumo de energía más eficiente posible.

Son solo algunas de las revoluciones que puede permitir una computación de estas características, la más potente de Europa, después de que esta tecnología haya demostrado con creces su valía en otros descubrimientos del siglo XX como el GPS, la resonancia magnética o el láser que ahora se utiliza habitualmente en cirugías o en la fabricación de reproductores de CD. En un solo día, es capaz de culminar cálculos que necesitarían de años para resolverse con la ayuda de cuatro mil poderosos ordenadores. La tecnología cuántica estrenada en Euskadi –valga como dato su capacidad de solucionar en microsegundos cálculos que tardarían 9.000 años en superordenadores convencionales– tiene un indudable efecto de arrastre para la industria. Será necesario aprovecharlo para reforzar la creación de un polo tecnológico y expandirlo, un imán para incentivar la economía y mejorar su competitividad en un campo científico que se disputan Estados Unidos y China.