Marcha atrás electoralista

Los cambios de guion de Podemos en el embargo de armas a Israel y del PSOE en los toros anticipan una pugna que se asoma al populismo

Editorial

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:45

Comenta

Los partidos afrontan las últimas decisiones parlamentarias con una indisimulada mirada electoral, aunque suponga salpicar de arrebatos el necesario temple que exigen los debates de ... interés público. Son los casos del embargo de armas a Israel que planteaba el Gobierno, salvado ayer 'in extremis' por Podemos en el Congreso tras haber amagado con el desplante. Y de la iniciativa legislativa popular que buscaba acabar con el blindaje de las corridas de toros como patrimonio cultural, tumbada en el Senado por el PSOE después de haberse dejado querer por la bancada antitaurina. Un 'tendido' del que forman parte el PNV –con el argumento de recuperar la competencia para regular los festejos– y Bildu –que los considera «tortura»– entre otros, a pesar del reconocido apoyo que tienen los toros entre las bases nacionalistas. En un contexto de creciente pulso político y temor al desgaste entre los socios de investidura, la política se arriesga a asomarse al populismo al abordar cuestiones controvertidas y de amplio eco ciudadano.

