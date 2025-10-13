Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luz al final del túnel

El 'nuevo comienzo' que plantea Trump en el día después de la liberación de rehenes israelíes y del fin del asedio a Gaza debe contar con Europa y los países árabes para que prime la reconstrucción humanitaria sobre el negocio

Editorial

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:11

Comenta

El mundo abrió ayer un nuevo horizonte de prudente esperanza en Oriente Medio con el arranque efectivo del plan de paz de Donald Trump para ... Gaza e Israel. La parte más tasada del acuerdo se desarrolló ayer como estaba previsto, con la ansiada liberación de los veinte rehenes israelíes que permanecían vivos en manos de Hamás, dos años después del macabro ataque perpetrado por milicias islamistas al otro lado de la Franja, y del final del cruel asedio organizado por el Gobierno de Benjamin Netanyahu sobre poblaciones palestinas como represalia. En una jornada marcada por los emocionantes reencuentros de los secuestrados con sus familias y por los triunfantes discursos de Trump y Netanyahu, la vuelta a casa de los cautivos –con la devolución pendiente de los restos mortales de quienes no sobrevivieron a la retención– y el cese de los bombardeos constituyen pasos imprescindibles en la recuperación de la humanidad perdida en la región, que incluye la excarcelación de 2.000 presos palestinos y la reanudación de la ayuda humanitaria frente a la hambruna.

