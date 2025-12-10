Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luto en el rock por dos leyendas

Editorial

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:15

El fallecimiento de Robe Iniesta, alma de Extremoduro, apenas un día después del adiós de Jorge Martínez, líder de Ilegales, extiende el luto en el ... rock a la cultura popular por la profunda huella dejada por ambos artistas en varias generaciones de aficionados a la música sin adjetivos. Con una amplia trayectoria respaldada por el público en sus conciertos y la crítica en sus discos, los dos músicos mantenían una prolífica carrera sobre los escenarios cuando se vieron obligados a cancelar sus giras respectivas por diferentes problemas de salud. Su legado, sostenido por composiciones ya legendarias, permanecerá vivo en un cancionero que mezcla el sentimiento con la brutalidad más descarnada tanto en letras como en músicas. Capaces de derrochar genialidad en la banda sonora de vidas para el desguace o la resurrección, desbarataron prejuicios hasta dejar un poso de lírica y profesionalidad sobre la distorsión y el barullo. Como en 'Lo que aletea en nuestras cabezas', debut en solitario de Robe, despedido ayer por los suyos con un poético «vuela alto, hombre pájaro». La portada de ese disco es puro Robe: un alcaudón, frágil ave de gran belleza que empala a sus presas sobre los espinos.

