Legislatura imposible

Que Junts no vaya a apoyar una moción de censura no significa que Sánchez pueda seguir gobernando sin Presupuesto y sin otras leyes

Editorial

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:24

Junts ha decidido materializar la ruptura con Pedro Sánchez y su pase formal a la oposición anunciados por Carles Puigdemont el 27 de octubre en ... Perpiñán decretando el bloqueo de la legislatura por la vía de enmendar a la totalidad todas las leyes del Gobierno en trámite en el Congreso, salvo tres que ya estaban consensuadas con anterioridad. Es elocuente que el grupo que comanda Míriam Nogueras en la Cámara baja tuviera que solemnizar ayer que los independentistas consuman lo anticipado por el expresident. Es la prueba inequívoca, por una parte, de que tantas veces ha ido el cántaro de la amenaza de Junts a la fuente sin llegar a quebrarse que sus órdagos habían ido perdiendo verosimilitud. Y, por otra, de que la estrategia del Gobierno de negar la realidad del divorcio, con su reiterada oferta al diálogo y gestos de oportunidad como los prodigados en Europa para intentar persuadir a los junteros de su compromiso con la oficialidad del catalán, ha acabado forzando a Puigdemont y los suyos a utilizar el arma de que disponen –su peso decisivo en el Congreso– para dejar claro que han cambiado de raíl en este tormentoso tercer mandato de Sánchez. Junts, al menos en este trance, parece haber calibrado que le renta más soltar amarras con La Moncloa que seguir anclado a un pacto que no está ejerciendo de dique frente al competitivo auge electoral de Aliança Catalana y sometido a la incertidumbre de cuándo el presidente del Gobierno resolverá darlo por amortizado llamando a las urnas.

