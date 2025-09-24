Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Imparcial y sin 'paseíllo'

El Gobierno se equivoca al cuestionar al juez del 'caso Begoña Gómez', pero intentar someterla al escarnio público resta credibilidad al instructor

Editorial

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:12

La cadena de acontecimientos judiciales de las dos últimas semanas, de un efecto endiablado para la polarización política, ha dejado sentados en el banquillo de ... los acusados a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado; Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; y ahora está a punto de colocar en el mismo foco a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. No por esperadas o previsibles, las decisiones de los jueces conocidas en esta medida sucesión cronológica deben perder carga de profundidad. En primer lugar, por la gravedad de los presuntos delitos de los procesados: por revelación de secretos al máximo responsable de la Fiscalía, fraude fiscal al empresario y presunto enchufe en el 'caso Azagra', bajo la sombra de la influencia del líder del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  2. 2 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  3. 3 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  4. 4 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  5. 5

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  6. 6 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  7. 7

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  8. 8 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»
  9. 9

    «Ser el primero de etnia gitana en llegar a la Bolsa es abrir la puerta»
  10. 10 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Imparcial y sin 'paseíllo'