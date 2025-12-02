Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Guiños de debilidad

Mientras el presidente Sánchez prodiga nuevos gestos hacia Junts, el coste de la agonía, en términos de institucionalidad, se encarece

Editorial

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:59

El presidente del Gobierno imprimió ayer un giro a la línea argumental que venían siguiendo él mismo, sus ministros y el PSOE desde que Carles ... Puigdemont decidiera romper relaciones hace algo más de un mes y el destinatario del mensaje optara por minimizar el divorcio, insistiendo en que su Ejecutivo ha cumplido los compromisos que estaban en su mano y que trabaja para consumar los que dependen de terceros. Ayer, en sendas y calculadas entrevistas en dos medios catalanes, Pedro Sánchez exhibió, al fin, no solo que se da por enterado, sino lo imprescindible que resulta el apoyo de Junts para su sostén en La Moncloa al conceder a los soberanistas que no ha ejecutado todo lo prometido en el pacto de Bruselas para su investidura en 2023. Y no solo enmendó su discurso, anticipando varias medidas que iba a aprobar justo después el Consejo de Ministros para tratar de dar satisfacción a demandas pendientes de sus hasta ahora socios de ocasión: lo hizo también con el del president de la Generalitat, Salvador Illa, al situar la verdadera «normalización» política de Cataluña el día en que Puigdemont pueda regresar, amnistiado, de su fuga a Waterloo. Los todavía aliados de Sánchez reaccionaron con malestar ante sus nuevas concesiones a Junts. Pero lo realmente irritante, para el conjunto de la ciudadanía, es que desde el comienzo de este mandato impracticable los asuntos comunes se ventilen en un intercambio a dos bandas cuyas interioridades permanecen cifradas en las reuniones en Suiza.

