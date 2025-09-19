Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Gobierno hipotecado

Aguantar bajo las crecientes exigencias de socios que ya ni se declaran así no es sinónimo de poder gobernar con una mayoría identificable

Editorial

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:43

La determinación del presidente del Gobierno de proseguir la legislatura y recobrar aire político, tras despedir el curso con el PSOE casi noqueado por el ... ingreso en prisión de Santos Cerdán, tropieza casi a diario con la evidencia de su precariedad parlamentaria, más allá de que el Ejecutivo crea que su denuncia del «genocidio» perpetrado por Israel en Gaza sintoniza en este trance con el sentir de una mayoría ciudadana, incentiva a su base electoral y presiona al PP. Esta semana, Pedro Sánchez ha rebatido el argumento de la oposición de que el suyo es un Ejecutivo en estado políticamente terminal, dure lo que dure el mandato, remarcando que siete años en el poder lo convierten en un ejemplo de estabilidad en Europa. Pero la zozobra cotidiana en que Sánchez se ha habituado a dirigir el país, especialmente en esta legislatura en la que necesita que la amalgama de sus socios esté alineada constantemente para poder sacar adelante sus iniciativas –por eso mismo no ha logrado aprobar un solo proyecto de Presupuestos– desmiente esa pretendida solidez. Aguantar sometido a las crecientes exigencias de los aliados de la investidura, dos de los cuales –Podemos y Junts– ya ni siquiera se declaran integrantes de ese bloque, es sinónimo de resistir, pero no de poder gobernar con una mayoría identificable, previsible y coherente con el programa con que el presidente concurrió a las elecciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  3. 3

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  4. 4

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  8. 8 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  9. 9 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  10. 10 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gobierno hipotecado