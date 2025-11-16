Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El fútbol y la ruta del dinero

Editorial

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:37

Comenta

El fondo de inversión neoyorquino Apollo ha adquirido el 57% del Atlético de Madrid, en la que ya es la mayor operación de compraventa de ... un club de fútbol español realizada hasta la fecha. No se trata de un caso aislado: el 36% de los equipos de las cinco grandes ligas tiene respaldo económico en firmas de capital riesgo e inversión. En los últimos años, los problemas económicos de algunos de los grandes clubes europeos han atraído la atención de los mayores fondos de inversión del mundo, que encuentran en su debilidad financiera una oportunidad única para ofrecer liquidez inmediata a cambio de altos intereses. El fútbol se acerca así a convertirse en un nuevo juego especulativo; un juego en el cual los perdedores bien pudieran ser los clubes o incluso el propio fútbol. Los primeros, recurriendo a medidas financieras desesperadas, podrían quedar atrapados en una espiral crediticia asfixiante, alentada por los altos intereses y el pánico al incumplimiento de sus obligaciones financieras. Por su parte, el deporte rey español corre el riesgo de caer presa de un excesivo cálculo económico: a medida que el dinero se abre camino, el sentimiento de pertenencia y la emoción competitiva se baten en retirada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  7. 7

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  8. 8 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  9. 9

    La mujer de los mil cacheos
  10. 10

    Los milagros de Astralaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El fútbol y la ruta del dinero