Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Francia prolonga su agonía

Editorial

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:04

La caída del Gobierno francés tras la derrota de François Bayrou en la moción de confianza votada el lunes, y planteada por el rechazo a ... su radical plan de recortes, agudiza la crisis del país, pero también constituye un serio aviso para un presidente asomado al abismo. Emmanuel Macron ha sido incapaz de dar con la tecla de la estabilidad en todo su mandato. Con la dimisión de Bayrou ha perdido a seis primeros ministros, cuatro en el último ciclo. Macron parece decidido a volverlo a intentar con otro Ejecutivo de nueva orientación para evitar convocar unas elecciones de incierto resultado para sus intereses centristas. Pero se equivocan quienes crean que la formación de un Gabinete o el recurso a las urnas son una solución por sí sola para una Francia sumida en una profunda depresión. En su despedida, Bayrou dejó un recado al asegurar que la Asamblea tiene «el poder para derrocar al Gobierno», viendo la suma de apoyos de la izquierda y la extrema derecha, pero no el de «borrar la realidad»: una deuda disparada, un gasto público desorbitado y la prima de riesgo como Italia. Que Francia prolongue su agonía merma a la UE cuando necesita todo lo contrario: certezas y socios sólidos y fiables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  10. 10

    Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Francia prolonga su agonía