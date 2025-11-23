Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Extorsión a Ucrania y a Europa

El país invadido y el conjunto del continente afrontan a la vez la agresión de Putin y la presión de un impaciente Trump

Editorial

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:01

Un plan supuestamente animado por la intención de terminar con la guerra en Ucrania tiene en vilo al país invadido por Rusia y al conjunto ... de Europa. Si la turbia gestación de la propuesta provoca desconfianza, su contenido llena de desaliento a los ucranianos que soportan ya casi cuatro años de muerte y destrucción. Porque sus 28 puntos se resumen en una perspectiva aterradora: la cesión a las exigencias maximalistas del Kremlin. De modo que Kiev y sus aliados europeos afrontan ahora una doble extorsión declarada: la de Vladímir Putin y la de Donald Trump.

