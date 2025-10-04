Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estallido de ira en Marruecos

Editorial

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:53

El estallido de ira que protagoniza la juventud en Marruecos es una rebelión contra la precariedad de los servicios públicos y, a la vez, una ... señal de alarma por su capacidad de arrastrar a otros países del Magreb. El movimiento, propulsado a través de la red Discord –habitual para los juegos–, reúne toda la fuerza necesaria para presionar al Gobierno alauita, que se ha visto forzado al diálogo aunque sin contenidos concretos que frenen la ola de rabia. Los jóvenes de 15 a 29 años representan una cuarta parte de toda la población marroquí y sostienen su indignación en el declive de la sanidad, la educación y el mercado laboral, mientras se concentra el gasto en la organización del Mundial de Fútbol de 2030. Un evento que proyectará la imagen de Marruecos, pero que ha terminado por encender las protestas. El régimen de Mohamed VI se ve incapaz de reducir la tasa de analfabetismo (26%), la corrupción y un paro que afecta a la mitad de los jóvenes pese al impulso del turismo y la automoción. Las revueltas, saldadas con tres muertos y cientos de detenidos, amenazan con desestabilizar un país clave por su cercanía a España y sus relaciones sobre economía y control migratorio.

