Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Esperanza para un largo camino

Al alivio en todo el mundo por el acuerdo para detener la masacre en Gaza y recuperar a los rehenes debe seguir un esfuerzo sostenido para la retirada israelí, el desarme de Hamás y un futuro para Palestina

Editorial

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:47

Comenta

Dos años y dos días después del segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la inmediata ofensiva ... israelí contra Gaza, el mundo aplaude con alivio el acuerdo entre el Movimiento de Resistencia Islámica y el Gobierno de Benjamín Netanyahu para poner en marcha la primera fase del plan presentado en la Casa Blanca el día 1 por Estados Unidos e Israel. El pacto alcanzado la madrugada de ayer en Sharm-el-Sheij debe permitir en las próximas jornadas la vuelta a casa de los rehenes y un cese de los ataques del ejército hebreo. Se trata de pasos imprescindibles para seguir avanzando, pero no exentos de obstáculos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  3. 3 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  4. 4

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  7. 7 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  8. 8

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  9. 9 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  10. 10

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esperanza para un largo camino