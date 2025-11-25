Escalada entre Japón y China

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:28

Japón y China llevan tres semanas inmersos en una escalada que inquieta al mundo. La prepotencia de Pekín y sus reclamaciones territoriales en el mar ... de China meridional perturban desde hace tiempo a las autoridades niponas, también a Filipinas, Vietnam, Indonesia o Malasia. Pero fue la primera ministra japonesa la que detonó la actual crisis. La ultrapopulista Sanae Takaichi mencionó en su Parlamento el verdadero asunto explosivo para Pekín al asegurar que una invasión de la isla «amenazaría la supervivencia» de su país y podría forzarle a una intervención militar. Como respuesta, una retórica china cada vez más agresiva se acompaña de represalias comerciales. Y Tokio responde con misiles frente a la costa taiwanesa. Es probable que la entrada en escena de Donald Trump haya dejado insatisfechos a ambos contendientes. El estadounidense habló con Xi Jinping, parece que a iniciativa de este, y casi sin reponerse de la emoción telefoneó a Takaichi. Llama la atención que en las posteriores comunicaciones públicas EE UU no menciona Taiwán, seguramente porque, de momento, privilegia la estabilidad en sus relaciones con Xi y busca su ayuda para acabar con la guerra en Ucrania.

