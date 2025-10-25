Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Errejón,la culpa política

Editorial

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:57

Comenta

El estallido hace un año del 'caso Errejón', por el que el confundador de Podemos y entonces portavoz de Sumar en el Congreso tuvo que ... abandonar la política tras ser acusado por varias mujeres de excederse con ellas sexualmente, provocó una notable convulsión; especialmente en las izquierdas, interpeladas ya por lo que se iba destapando de las andanzas con la prostitución del exministro José Luis Ábalos y que afrontarían después el señalamiento de Juan Carlos Monedero por sus conductas con alumnas universitarias. Doce meses después, lo que amenazaba con detonar como un 'Me too' español ha quedado acotado a una única denuncia contra Errejón ante la justicia por presunta agresión sexual, la interpuesta por Elisa Mouliaá. El juez Carretero, que sometió a la actriz a un interrogatorio cuando menos cuestionable por contraste con cómo preguntó al imputado, resolverá si impulsa o no el procesamiento de éste. El resultado de la pesquisa penal no es en absoluto baladí. Pero la responsabilidad política seguirá vigente por la intolerable hipocresía de Errejón de hacer bandera de una igualdad que, en el mejor de los casos, él no respetaba y por la opacidad que sigue rodeando la actuación de las formaciones –Podemos, Más Madrid y Sumar– en las que su machismo halló acomodo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  3. 3 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  4. 4 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  5. 5

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  6. 6 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica
  7. 7 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país
  8. 8 El sendero desconocido de las Riquelminas en Granada
  9. 9 Hacienda anuncia un cambio importante para millones de usuarios de Bizum en 2026
  10. 10 Detenido un chatarrero de Granada por presunta recepción de cobre robado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Errejón,la culpa política