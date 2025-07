Dimisión de ida y vuelta

Comenta Compartir

La renuncia de todos sus cargos de la, hasta ayer, diputada y vicesecretaria de Movilidad y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, constituye la decisión ... irremediable una vez que ella misma había reconocido que el currículum que figura en el Congreso y en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde era portavoz del partido, no se corresponde con los estudios que en realidad ha cubierto y que puede lucir. Que Núñez atribuyera a una «equivocación» sin ánimo de «engañar» el falseamiento de sus méritos académicos venía a pedir una confianza en su honorabilidad que había perdido crédito desde el momento en que ella misma había tenido que confesar su falla. Y que haya podido verse impelida a renunciar por el singular momento político, con los casos por corrupción empozoñando el bien común, no debe interpretarse como una injusticia, sino como la constatación de que hay comportamientos que, felizmente, ya no son admisibles como antaño. Pero precisamente por ello, la dimisión de Núñez se convertirá en la piedra de toque para exigir la asunción de responsabilidades por circunstancias parejas o más graves que una mentira curricular. Algo que puede terminar volviéndose como un bumerán contra quienes han arremetido, algunos también con estudios limitados, contra la ya exdiputada.

