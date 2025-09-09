Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Daño anunciado a la Fiscalía

La decisión de García Ortiz de aferrarse al cargo con el apoyo de Sánchez, pese a sentarse en el banquillo, amenaza el prestigio de la institución

Editorial

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:04

No por esperada debe perder relevancia la decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo de los acusados a todo un fiscal general del ... Estado, al que impone además una fianza de 150.000 euros. Más bien, al contrario. La apertura de juicio oral al máximo representante de la Fiscalía en España es una medida judicial sin precedentes en democracia que confirma la gravedad del escándalo. Oficialmente, Álvaro García Ortiz afronta ya la acusación de un delito de revelación de secretos, por la presunta filtración de las irregularidades fiscales confesadas por la pareja de Isabel Díaz Ayuso para evitar una pena de cárcel. Todo un aparente contrasentido viniendo del más alto responsable del Ministerio Público, garante de los derechos de la ciudadanía y custodio de sus informaciones más sensibles, vengan de donde vengan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  10. 10

    Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Daño anunciado a la Fiscalía