Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Crepúsculo francés

Macron pretende trasladar a la oposición la responsabilidad de su Gobierno en la inestabilidad por la deuda y el déficit desbocado

Editorial

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:57

Con su dramático anuncio de que se someterá el día 8 a una cuestión de confianza, el primer ministro francés, François Bayrou, pretende llevar la ... iniciativa en la grave crisis política y económica que aqueja al país vecino en los últimos catorce meses. El periodo transcurrido desde la decisión de Emmanuel Macron de llamar a elecciones anticipadas en julio de 2024 puede considerarse un precioso tiempo perdido. Si el presidente creyó inevitables aquellos comicios para neutralizar el auge de la ultraderecha, su gestión de los resultados, con la bendición de un Gobierno conservador en minoría, entregó a Marine Le Pen la llave de la gobernabilidad. La líder de Reagrupación Nacional tardó tres meses en dejar caer a Michel Barnier. Y en el último medio año salvó a Bayrou de ocho mociones de censura. Todo indica que no volverá a hacerlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  9. 9 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  10. 10 El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Crepúsculo francés